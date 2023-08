"Porto Potenza Picena: ritardi sulla palazzina municipale"

"Porto Potenza Picena: una comunità umiliata, troppi ritardi per l’intervento nella palazzina municipale". Lo afferma il capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, Stefano Mezzasoma, che torna a sollecitare l’amministrazione di Potenza Picena, senza risparmiare però qualche frecciatina. "La palazzina della delegazione comunale di Porto Potenza Picena è chiusa per lavori da quasi due anni, ottobre 2021, quando ne fu annunciata la riapertura per la primavera successiva – scrive Mezzasoma in un comunicato stampa –. Dopo un cantiere in cui i lavori sono proceduti a intermittenza con lunghe pause, integrazioni e ripensamenti progettuali dell’amministrazione, l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori aveva annunciato la ripresa per i primi di maggio". Tuttavia, riprende Mezzasoma, "arrivati ad agosto 2023 tutto appare avvolto nella nebbia e non si si sa quando sarà riaperta al pubblico: un grande pasticcio. È davvero una vergogna – aggiunge ancora il pentastellato – tenere per così tanto tempo la comunità più popolosa del nostro Comune costretta a recarsi nella sede provvisoria con disagi e con concittadini costretti ad aspettare in strada stante la mancanza di una sala d’aspetto. Dobbiamo aspettarci un altro Natale ancora con le persone in fila sotto la pioggia? Quando finiranno i lavori? Porto Potenza Picena merita rispetto".