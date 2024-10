Porto Potenza, sfumata la Supercoppa

Superando la Santo Stefano Kos Group per 61-44, la Briantea 84 Cantù si è aggiudicata la Supercoppa 2024 di basket in carrozzina. Sul parquet della Multieventi Sport Domus di San Marino i campioni d’Italia hanno sempre condotto la gara nel punteggio, mostrando un gioco corale molto efficace e i picchi prestazionali di campioni come Berdun e Carossimo. Il quintetto di Porto Potenza è sceso in campo col talento Amit Vigoda non al meglio per l’infortunio alla mano destra occorsogli in campionato a Porto Torres e il suo contributo è stato conseguentemente limitato. Ai ragazzi di coach Ceriscioli non è mancato l’impegno ma la precisione nelle conclusioni a canestro. Il tecnico: "Siamo riusciti a esprimerci a un buon livello nei primi 15 minuti, poi è subentrata la frenesia e ci siamo disuniti. Meritato il successo della Briantea". Ecco lo score della Santo Stefano Kos Group: Bedzeti 16, Giaretti 9, Raimondi 6, Becker 4, Cini 4, Vigoda 3, Balsamo 2, Scandolaro, La Terra, Henriot, Bassoli, Watson.