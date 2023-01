Porto Recanati 21-26: "Michelini e Casali si dimettano"

"Per la gravità del fatto, al sindaco Michelini, all’assessore alla sanità Casali e al consigliere alla scuola Lucchetti non rimane che rassegnare le proprie dimissioni". Lo dice il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, in merito all’emergenza topi nella scuola materna che ha portato alla chiusura della struttura: "Nonostante le nostre sollecitazioni ad avviare un’indagine sulla presenza di topi in città, poco e niente è stato fatto. Probabilmente l’intera vicenda sarebbe rimasta sotto traccia, senza la nostra sollecitazione".