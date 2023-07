PORTO RECANATI, 500 braccianti extracomunitari dichiarati, ma solo 115 posti letto previsti

"Perché l’amministrazione comunale ha dichiarato 500 braccianti extracomunitari in città, quando nel progetto finanziato dal Ministero ha previsto la realizzazione di appena 115 posti letto?" Se lo chiede il consigliere Alessandro Rovazzani del gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, che ieri mattina ha convocato una conferenza stampa. Insomma, continuano le polemiche dopo il polverone alzato dal programma televisivo "Report", in merito alla cifra di 7 milioni e 958mila euro di fondi Pnrr concessi al Comune portorecanatese per la lotta al caporalato agricolo. "Dopo un accesso agli atti ho acquisito la documentazione – dice Rovazzani –, e qui si parla di occupazione abusiva che riguarda 350 stranieri residenti all’Hotel House e altri 150 al River Village. Ma se abitano in due condomini, allora significa che non stanno lì in modo abusivo. Inoltre, solo sei milioni e 600mila euro del finanziamento sono destinati agli alloggi. Infatti, si annoverano tra gli edifici da compare e riqualificare: una casa colonica a Montelupone (751.800 euro), una casa rurale in via delle Ville (2 milioni e 200mila), un immobile in via dell’Industria con cinque appartamenti (2 milioni), un edificio rurale a Recanati su due piani per 30 posti di accoglienza (un milione e 200mila euro) e un polo sociale integrato a Potenza Picena (450mila)". E Rovazzani aggiunge ancora: "Facendo una stima, si può calcolare circa 57mila euro di costi per ogni posto letto. Ma parliamo di un alloggio o di un residence di lusso? Tant’è che proprio il Ministero aveva scritto al Comune, chiedendo chiarimenti sulla discrepanza tra i 500 braccianti calcolati in città e i soli 115 posti letto previsti. E poi mi chiedo: se il Comune parla di caporalato a Porto Recanati, quindi ha mai sporto formale denuncia alle autorità competenti su tale fenomeno? Ecco, sono queste le mie perplessità sulla vicenda. Nessuno ha mai voluto mettere dubbi sulla moralità del sindaco Andrea Michelini".