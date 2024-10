Porto Recanati, a piedi per sostenere la Fondazione Veronesi

Nonostante la pioggia del weekend, oltre 50 persone hanno voluto prendere parte alla "Pink Parade", ossia la camminata a sostegno della Fondazione Veronesi, che si occupa della ricerca scientifica contro i tumori femminili. L’iniziativa è stata organizzata in città dall’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, ed era dedicata in particolare alla compianta Silvia Gabrielli. I partecipanti si sono cimentati in un percorso che partiva dallo chalet Oasi, sul lungomare Marinai d’Italia, per arrivare fino alla chiesetta della Banderuola a Scossicci e poi da lì tornare verso il centro. A presenziare alla manifestazione anche l’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini e il presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, Walter Manzotti.

"Un’iniziativa che serve a a promuovere la salute dell’individuo – afferma Manzotti –, in piena sintonia con la mission della nostra farmacia comunale che offre misurazione gratuita della pressione, holter cardiaco e analisi di autocontrollo".