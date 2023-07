"Porto Recanati: Alberi piantati lungo il Potenza, la vecchia giunta non c'entra"

"Caro assessore Lorenzo Riccetti, hai perso una buona occasione per tacere o almeno per dire la verità". E’ la polemica, a Porto Recanati, del gruppo di minoranza Centrodestra Unito. "Siamo abituati a sentirlo attribuire responsabilità di ogni tipo a chi c’era prima, in modo particolare a Rosalba Ubaldi e al responsabile dell’ufficio tecnico rimosso – scrive in una nota l’opposizione -. Tanta la sua bramosia che, sabato, in occasione dell’incontro sul Contratto di fiume del basso Potenza ha affermato che indagherà per sapere chi ha provveduto alla piantumazione di alcune essenze arboree. E ovviamente, come suo solito, ha attribuito la responsabilità alla precedente amministrazione. Ebbene, quell’intervento è opera esclusiva del Provveditorato nell’ambito del ripascimento per il ripristino della parte erosa nella Pineta, a completamento del progetto di difesa della costa dalla foce del Potenza".