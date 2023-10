Porto Recanati, ancora chiuso il cancelletto del cimitero

"Da mesi ascoltiamo le lagnanze dei concittadini, soprattutto di chi ha difficoltà motorie, per la chiusura del cancelletto del nostro cimitero". È la protesta del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dai consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini (nella foto), sul camposanto di Porto Recanati. "Li abbiamo invitati ripetutamente a rivolgersi agli amministratori, assessori, consiglieri e agli uffici – prosegue l’opposizione –. Le risposte? Abbiamo ordinato il pezzo da cambiare ma non è ancora arrivato (oltre due mesi fa). Manco servisse un pezzo prodotto dalla Nasa. Oppure la solita risposta che, non solo è falsa come una moneta greca, ma ormai basta, siete noiosi. Dobbiamo ricordare quanti milioni di euro avete da spendere? Ovviamente non abbiamo trovato alcuna determina in merito (pochissime in realtà per tutto). Il cancelletto chiuso è una vergogna perché è anche il passaggio per il superamento delle barriere architettoniche".