Porto Recanati, arrestato bodybuilder con 4 etti di cocaina, anabolizzanti e 10mila euro

Aveva in casa quattro etti di cocaina, decine di scatole di anabolizzanti e 10mila euro in contanti Riccardo Zagaglia, il portorecanatese finito agli arresti domiciliari lunedì, in seguito a una operazione partita dalla palestra dove lavora a Osimo e poi conclusa in casa sua, dove sono stati sequestrati la droga, i farmaci e i contanti. La vicenda non ha riguardato la palestra dove prima lavorava Zagaglia al Cargo Pier di Osimo. "Quella struttura – precisa l’avvocato Marco Maria Serpilli – è stata rilevata tre mesi fa dalla professoressa Anna Caruso, ora è titolare della Elite Studio Personal. La sua attività non ha nulla a che vedere con quella di Zagaglia, e infatti non è stata fatta lì la perquisizione dei carabinieri, l’altra mattina. L’attività della professoressa Caruso non ha alcun legame con le indagini". La perquisizione, lunedì mattina, è stata avviata alla Iron House Gym di Osimo. All’arrivo dei carabinieri del Nas, diretti dal tenente Alfredo Russo, con il supporto dei colleghi di Osimo, Zagaglia è apparso subito nervoso. Dalla perquisizione sul posto non è emerso nulla di compromettente. Ma è stato il bodybuilder portorecanatese ad ammettere di avere in casa qualcosa e ha consegnato diverso materiale. Per prima cosa, quattro etti di cocaina e il bilancino di precisione. Poi in frigorifero c’erano una ventina di confezioni di anabolizzanti, tra cui l’ormone della crescita, il testosterone, e persino una confezione di nandrolone, considerato sostanza stupefacente. In camera da letto c’erano altri farmaci, senza autorizzazione all’immissione in commercio; una confezione aveva il nome scritto a penna. Infine, altre scatole di compresse e fiale erano nel bagno. In casa e in auto, i carabinieri hanno trovato poco più di 10mila euro. Zagaglia, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata, Rita Barbieri, è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si dovrebbe tenere oggi. Il bodybuilder, difeso dall’avvocato Simone Santoro, potrà dare la sua versione, chiarire provenienza e destinazione della cocaina e dei farmaci e respingere l’accusa di spaccio. L’uomo è conosciuto anche per i suoi negozi di integratori a Porto Recanati, Civitanova e Osimo.

Paola Pagnanelli