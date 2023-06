Porto Recanati, Attivo il servizio 'Jolly Sosta' gratuito per mezz'ora

"Da sabato e fino al 31 agosto tornerà attivo il servizio ‘Jolly Sosta’ che permette di parcheggiare in uno stallo blu gratuitamente per mezz’ora. A darne notizia è il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini: "Per poterne fruire occorre mandare un sms con la targa del proprio veicolo al numero 3399957691. Il sistema produrrà in automatico una risposta che avrà validità della avvenuta conferma della autorizzazione alla sosta gratuita per 30 minuti. Tale procedura sarà fruibile per una sola volta nell’arco delle 24 ore. La scelta del messaggio sms e non Whatsapp è dovuta a problematiche connesse alla gestione privacy del software".