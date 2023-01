Porto Recanati brinda a Teresina

Cento anni e non sentirli. Grande festa, nel giorno di Capodanno, per la storica sarta di Porto Recanati Teresina Pierini. È stata proprio lei la prima portorecanatese a raggiungere il secolo di vita nel 2023. Ed è molto conosciuta, perché da appena maggiorenne fino agli anni Novanta ha cucito abiti (per cresime e matrimoni) a tante famiglie della città. Così come ha insegnato a svariate giovani, dell’epoca, l’arte dell’uncinetto. Puntuale, alle 11 del primo dell’anno, si è presentato nella sua casa, in via Castelnuovo, il sindaco Andrea Michelini per festeggiare con lei questo grande traguardo. Nel farlo, il primo cittadino ha anche consegnato a Teresina una pergamena congratulandosi vivamente. Erano presenti i figli Giuseppe Perfetti (professore e presidente del Centro Studi Portorecanatesi) e Maria Luisa Perfetti (maestra), oltre a nipoti e pronipoti. Poi, il taglio della torta con la scritta "100" e un brindisi tutti insieme, per una giornata che Teresina non scorderà di certo.