Porto Recanati, trovato morto in riva al mare da un passante

Porto Recanati (Macerata), 21 settembre 2023 – Un corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina, attorno alle 8.30, in riva al mare di Porto Recanati, tra il Pineta Beach e la spiaggia libera. Ad avvistarlo è stato un passante, che subito ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, guidati dal capitano Angelo Chiantese, e gli uomini della Capitaneria di Porto, ma per l’uomo – un 83enne del Maceratese – purtroppo non c’era più nulla da fare. Stando ai primi accertamenti svolti dai carabinieri, si tratterebbe di un gesto volontario da parte dell’anziano