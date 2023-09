Porto Recanati: Davide (Lega) attacca Michelini su toni intimidatori

"I toni, anche intimidatori, da parte del primo cittadino nei confronti di un partito d’opposizione, non possono che evidenziare una scarsa disponibilità nel mettersi in discussione". Lo dice il coordinatore della Lega, Luca Davide, che ribatte alle recenti parole del sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. "I termini spregevoli riservati da Michelini alla Lega sono al limite dell’accettabile – aggiunge Davide –. Siamo stati tacciati per bugiardi solo perché abbiamo chiesto se fosse stato il caso di comunicare il disguido relativo alla rottura della conduttura idrica, avvenuta nei giorni scorsi in via Sorcinelli, anche tramite megafono. Questo stile di attacco come sempre vi si addice. Allora caro sindaco – aggiunge ancora –, siamo bugiardi anche nel farle notare che proprio domenica in occasione della 5Mila Marche, manifestazione sportiva che ha richiamato a Porto Recanati tanta gente anche da fuori regione, abbiamo presentato un modello di città green con cassonetti per la spazzatura privi di sacchetto. Così come ancora attendiamo risposte in merito alle affermazioni diffamatorie sulla presunta appropriazione da parte del coordinatore del partito di una pompa idrovora lasciata incustodita nei garage dell’Hotel House".