Porto Recanati dice addio al giovane Matteo

Una terribile malattia contro la quale combatteva davvero da tanto tempo ha spento per sempre il sorriso del giovane portorecanatese Matteo Fia. Aveva appena 30 anni e il suo cuore ha cessato di battere mercoledì sera, mentre si trovava nella sua casa, a Porto Recanati, insieme ai propri familiari. In diversi lo conoscevano in città, nella quale d’altronde era cresciuto e dove aveva anche tanti amici della sua generazione. Da giovanissimo aveva giocato prima a calcio e in seguito a calcetto, fino a quando era improvvisamente insorta la terribile malattia. Matteo Fia lascia così la mamma Maria Grazia, il babbo Vincenzo, la sorella Eleonora, la nipotina Albachiara e gli zii. La salma è stata composta alla Casa del Commiato "Alba Nova" in via Bramante, a Castelfidardo. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Porto Recanati.