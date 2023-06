Porto Recanati, Erosione costringe storico chalet a lavorare tra mille disagi

"Con l’ultima mareggiata si è creato un dislivello di circa un metro e mezzo tra la riva e la spiaggia. E non ne possiamo più, perché la situazione si ripete ogni estate. Chi di dovere intervenga per mettere in sicurezza questo tratto di litorale". È lo sfogo di Marco Dovesi e della moglie Piera Gasparini, storici titolari dello chalet "Il Ritorno Guerrina e Domenico" sul lungomare Marinai d’Italia, a Porto Recanati. "Dopo il mare mosso di lunedì notte la situazione è questa – dicono i due indicando la battigia –. A causa dell’erosione abbiamo perso circa 25 ombrelloni su 80 totali della nostra concessioni, insomma davvero tanti. Adesso, qualche lettino lo abbiamo posizionato sul bagnasciuga, a pelo d’acqua. Ma ogni giorno dobbiamo montare la mattina e poi levare di sera ombrellini, sdrai e lettini, per non farli risucchiare dal mare. Siamo stufi, in quanto molti clienti si lamentano per i mille disagi. Come se non bastasse, la ruspa per livellare la spiaggia sarà disponibile solo a inizio della prossima settimana". Dovesi e Gasparini sottolineano, quindi, che "non possiamo continuare a non dormire di notte per la paura che il nostro stabilimento venga spazzato via. Soprattutto, siamo appena all’inizio della stagione estiva e non sappiamo se l’erosione aumenterà e farà ancora più danni. Le autorità devono muoversi e realizzare qui delle scogliere".

Giorgio Giannaccini