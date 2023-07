Porto Recanati Festival Su il sipario con la Form

Comincerà questo weekend il "Porto Recanati Festival", e cioè la rassegna musicale nata grazie alla collaborazione tra il Comune rivierasco e l’Amat, con il contributo del Ministero della Cultura e la Regione. E il sipario si aprirà domani sera alle 21.30, nell’arena Gigli, con il tradizionale concerto della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dalla bacchetta del maestro (nonché portorecanatese doc) David Crescenzi. Nel repertorio ci saranno opere come Carmen, Lakmé, Tosca, La Bohème, Nabucco, Rigoletto, tra le più famose e amate dal pubblico che evocano passioni travolgenti, amori infiniti, sogni di paradiso, cadute e riscatti, visioni di bellezza.

Infatti, saranno queste le tappe dell’emozionante percorso musicale attraverso il mondo della lirica offerto dalla Orchestra Filarmonica Marchigiana nel concerto di domani sera.

Protagonisti, insieme all’orchestra in assetto di grande formazione lirico-sinfonica, il direttore David Crescenzi e quattro eccellenti solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo: il soprano Yuki Mizuno, il mezzosoprano Tamari Kirakosova, il tenore Sergej Radchenko e il baritono Rza Khosrovadze, per un’entusiasmante serata di musica da non perdere. Ma il festival non si esaurirà qua. I prossimi appuntamenti per il cartellone dell’arena Gigli continueranno questo mese con altre due date. Sabato 22 luglio sarà la volta di Elioi in "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci", mentre sabato 29 luglio, toccherà a Nino Frassica essere il protagonista insieme ai sei musicisti di Los Plaggers di "Tour 20003000". Per informazioni su biglietti e prevendite: ufficio Iat Porto Recanati, (0719799084) e Amat (0712072439). Tutti gli appuntamenti sono alle 21.30.