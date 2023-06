Porto Recanati, Finalmente Operativo il Nuovo Sito Turistico del Comune

Da qualche giorno è finalmente operativo il nuovo sito turistico del Comune di Porto Recanati (portorecanatiturismo.it), che era stato presentato in anteprima, a Palazzo Volpini, qualche settimana fa. Lo rende noto il sindaco Andrea Michelini, tramite una nota diffusa sui social network. "Il nuovo portale, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, si presenta in una sua veste moderna e accattivante – scrive il primo cittadino –. La grafica, migliorata sotto tutti i punti di vista, è allo stesso tempo gradevole e intuitiva. Dal menù disponibile nella ‘home page’ si possono accedere a una serie di macro temi che interessano la nostra cittadina e che vanno dai punti di interesse culturale ed artistico, alle attività commerciali e ludiche, a quelle sportive e ricreative, alle prelibatezze culinarie del nostro territorio". Per tale motivo, aggiunge Michelini, "il nuovo portale si spera possa avere la funzione di catalizzare l’interesse di ogni curioso che navigando nel web possa essere interessato a trascorrere le ferie nella nostra città. Lo strumento dispone di tutte le informazioni utili e sarà costantemente aggiornato e ampliato".