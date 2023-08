"Porto Recanati: il Centrodestra attacca Michelini sui lavori di manutenzione"

Nuovo botta e risposta tra il sindaco Andrea Michelini e il gruppo di minoranza Centrodestra, in merito ai lavori di manutenzione eseguiti sulla fontana della rotatoria tra viale Europa e corso Matteotti, a Porto Recanati. Sui social, Centrodestra Unito ha affermato che "la fontana è costata 30mila euro", oltre ad aver detto che l’assessore Sonia Alessandrini aveva dipinto la pavimentazione della rotatoria esponendosi perl ai pericoli del cantiere. Ma non ha tardato la risposta del sindaco Michelini. "Stanno circolando, nei social, cifre lontane dalla realtà per le opere della rotonda di viale Europa e i fuochi d’artificio di Ferragosto – ha scritto in una nota –. Per la fontana, il costo è 12mila euro ed è parte di un finanziamento di 30mila euro destinato all’arredo urbano: sono stati acquistati un’altalena per disabili nel parco dell’Amicizia, un’altra nel parco Bronzini, tavoli e attrezzature richieste dai cittadini. Per lo spettacolo pirotecnico, l’impegno si attesta sui 27mila euro. Aggiungiamo lo sconcerto della maggioranza per le critiche rivolte all’assessore Alessandrini, che ha messo il suo talento artistico a disposizione. Non spetta a noi ricordare come Alessandrini si prodiga da anni al servizio della comunità".