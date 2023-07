Porto Recanati, il Lido delle Nazioni torna balneabile in tutti i tratti

Buone notizie per il Lido delle Nazioni di Porto Recanati: anche l’ultimo tratto di litorale, che nei giorni scorsi risultava ancora inquinato, è finalmente tornato pulito e balneabile. Tramite un’ordinanza, emessa ieri mattina dal sindaco Andrea Michelini, è stato ufficialmente revocato il divieto di farsi il bagno in mare che era in vigore a 300 metri sud della foce del fiume Potenza. Infatti, lo scorso 6 luglio era scattata per la seconda volta – in questa stagione estiva – l’ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione lungo tre tratti costieri del Lido delle Nazioni, ossia a 300 metri a sud della foce del Potenza, a 350 metri a sud della foce dello stesso fiume e in direzione fosso Acquarolo. Tale restrizione era stata attuata dal Comune in quanto l’Arpam, dopo i prelievi d’acqua e le conseguenti analisi, aveva rilevato "il superamento del valore limite dei parametri microbiologici escherichia coli". Ma poi, martedì pomeriggio, il Comune aveva revocato parzialmente il divieto di balneazione, e cioè solo in due punti su tre: quello a 350 metri a sud della foce del Potenza e l’altro in direzione fosso Acquarolo. Questo perché l’Arpam aveva comunicato all’ente comunale che i parametri batteriologici erano tornati nella norma. Ma per fortuna adesso anche il terzo tratto marino, a sud di Porto Recanati, è tornato balneabile.