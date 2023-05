Porto Recanati, incidente sul lungomare. Auto si ribalta, ferita una coppia

Porto Recanati (Macerata), 29 maggio 2023 – Rocambolesco schianto sul lungomare Scarfiotti, con un’auto che è rimasta semi-rovesciata su un lato. In due sono finiti al pronto soccorso di Civitanova, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Questo l’incidente avvenuto sabato, verso le 23.15, a Scossicci di Porto Recanati. A quell’ora una Volkswagen Golf, condotta da un uomo, stava percorrendo il lungomare in direzione sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, il mezzo si è scontrato con una Volkswagen Polo che, dal parcheggio della discoteca Mia, si stava immettendo sul lungomare. A bordo c’era una coppia: un 41enne (che conduceva il mezzo) e una 49enne, entrambi di Ladispoli. A causa dell’urto, la Polo è finita in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno estratto i due dall’auto. Allertato anche il 118, con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e la medicalizzata da Recanati.

I due laziali sono stati condotti all’ospedale di Civitanova, in codice giallo. Illeso invece il conducente della Golf che ha rifiutato il trasporto in ambulanza, anche se poco dopo si è recato per conto proprio al pronto soccorso. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia della Polstrada. Il traffico è rimasto bloccato. I mezzi coinvolti, gravemente danneggiati, sono stati portati via da due carroattrezzi, tra cui quello della ditta Europ Assistance Vai di Gramaccini srl.