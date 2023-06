Porto Recanati, Isola Pedonale Estesa a Via Pastrengo nel Luglio-Agosto

Anche via Pastrengo sarà inclusa all’interno dell’isola pedonale in vigore ogni giorno di luglio e agosto, nel centro di Porto Recanati. Ieri l’amministrazione comunale ha ufficialmente sciolto le riserve, dopo che nelle scorse settimane si era incontrata sia con i commercianti del centro sia con i comitati di quartiere. Da una parte, i negozianti avevano chiesto di far coincidere, nei mesi di luglio e agosto, l’orario dell’isola pedonale su corso Matteotti con quello della zt. Mentre qualche giorno prima i quartieri, e in particolare quello Castennou, si erano detti favorevoli ad allungare l’isola pedonale come fascia oraria e a includere via Pastrengo nel tratto chiuso al traffico. E alla fine il Comune ha deciso di riproporre l’orario che era stato disposto nell’estate passata, e cioè dalle 19.30 alle 3 nei giorni feriali e dalle 16.30 alle 3 nei festivi. Tuttavia, nell’ordinanza a firma del comandante della Polizia locale Sirio Vignoni, c’è una grossa novità. Infatti, il divieto di circolazione sarà previsto dalle 19,30 fino alle 3 pure "in via Pastrengo intersezione largo Monte Conero, tranne che per autorizzati con pass valido per la ztl sul percorso di via Loreto, via Buozzi, via degli Orti, via Valentini, via della Stazione, via Cementieri e via Verdi". Intanto, l’assessore al Commercio Stefania Stimilli entra nel merito della novità: "Ci siamo resi conto della necessità di includere via Pastrengo, per dare una risposta al problema del traffico che c’è in quella strada nelle ore serali". Sabato l’isola pedonale ha ben funzionato".