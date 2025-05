Porto Recanati, l’accordo tra Comune e famiglia Capitanelli

In merito all’articolo uscito nei giorni scorsi sul contenzioso fra il Comune di Porto Recanati e la famiglia del defunto Giorgio Capitanelli, quest’ultima precisa che "la causa non ha riguardato il trattamento di fine rapporto, che era già stato pagato dal Comune, ma la richiesta di indennità sostitutiva delle ferie non godute. In giudizio l’amministrazione comunale ha opposto un contro credito, derivante da un pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso, che però non spettava a noi eredi. Dato che i rispettivi crediti sostanzialmente coincidevano è stata effettuata una conciliazione giudiziale, senza riconoscimento di errore da parte del Comune".