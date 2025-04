Porto Recanati, lavori al cimitero: "Intervento in via di conclusione"

Stanno volgendo verso la fine i lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero di Porto Recanati, avviati a metà febbraio per un costo complessivo di 213.431 euro.

In particolare, le operazioni hanno riguardato la sostituzione dei pannelli di copertura in policarbonato, la pulizia con idrolavaggio, il ripristino del calcestruzzo ammalorato e il trattamento delle armature esposte. Ieri pomeriggio è stato proprio il sindaco Andrea Michelini a dare aggiornamenti sul cantiere in corso e anche sulle tempistiche sempre più prossime. "I lavori di manutenzione straordinaria sulle campate cimiteriali sono ormai in fase di completamento – ha assicurato il primo cittadino portorecanatese –. L’intervento prevede il ripristino delle parti strutturali deteriorate e la sostituzione delle cupole di copertura. Si tratta di un’opera attesa da tempo, volta a restituire dignità e decoro al cimitero comunale".