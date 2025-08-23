Porto Recanati:: "Le foto dello stadio smentiscono Riccetti"

Le immagini dello stadio Monaldi parlano da sole, lasciando poco spazio alla fantasia. Non dimentichiamoci che Riccetti è sempre quello dei sette milioni di euro di opere pubbliche impegnate con determina, negli anni precedenti, e non ancora realizzate. Un vero record.

Il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, composto dai due consiglieri comunali Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, ribatte ancora all’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti in merito all’intervento di manutenzione svolto allo stadio Monaldi. Nei giorni scorsi l’opposizione aveva sollevato polemiche sullo stato in cui versa l’impianto sportivo, pubblicando sui social le foto che immortalavano il cantiere. L’assessore Riccetti aveva risposto, sostenendo che Rovazzani stava solo "gettando fango sull’ufficio tecnico". Ma Porto Recanati 21-26 torna sulla questione.

"Sicuramente le foto incriminate hanno dato fastidio a questa amministrazione – dice il gruppo di minoranza –. A Riccetti, però, suggeriamo che prima di replicare avrebbe fatto bene a rileggere le sue dichiarazioni sui lavori al campo Monaldi. Lui aveva detto che “sono state ripristinate le murature danneggiate“ e che è stata eseguita “la tinteggiatura esterna e interna dei locali“".

Porto Recanati 21-26 si leva poi un altro sassolino dalle scarpe. "Riccetti, come assessore ai lavori pubblici, è riuscito nella non facile impresa di bloccare sette milioni di euro (soldi già pagati dai cittadini) e bloccare anche il bilancio della città – aggiunge l’opposizione –. Un primato che difficilmente potrà essere battuto dai futuri assessori ai lavori pubblici. Visto che Riccetti è stato così solerte nel rispondere a mezzo stampa, ci aspettiamo che lo sia pure nel rispondere alle nostre domande in consiglio comunale, anziché continuare a fare scena muta ogni volta".