Porto Recanati, le tele di Eleonora Caliri esposte in pinacoteca

Sarà inaugurata domenica alle 17, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, la mostra "Emozioni su tela" della pittrice Eleonora Caliri (nella foto), originaria di Milano ma residente in città da anni. Affetta dalla sindrome di down, è riuscita attraverso la pittura a esprimere i propri sentimenti. "I colori trasmettono le mie emozioni su tela – spiega Caliri –. Il mio stile è la combinazione di varie tecniche che vanno dal pennello alla spatola". Le sue opere sono state esposte a Roma e Milano, oltreché all’estero come a Lugano e Parigi. La mostra, con 28 tele, sarà aperta fino al 31 maggio. Sarà possibile visitarla tutti i giorni, eccetto di lunedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.