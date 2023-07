Porto Recanati, Loreto e Montefano collaborano per nuovi servizi di trasporto pubblico

È partito già da ieri – e continuerà sino al 10 settembre prossimo – il servizio di trasporto pubblico con nuove corse andata e ritorno nei giorni festivi da Recanati a Porto Recanati, passando per Loreto. Previste, inoltre, nei giorni feriali due corse aggiuntive tra Montefano e Recanati. Il progetto nasce nell’ambito della collaborazione "Terre D’Oltre" che vede la cittadina leopardiana, Loreto e Porto Recanati lavorare insieme per promuovere il turismo, la cultura e lo sviluppo economico del territorio. Queste nuove opportunità di trasporto consentiranno, infatti, ai cittadini e ai visitatori di muoversi agevolmente tra i tre Comuni facilitando la partecipazione a eventi culturali, visite turistiche e altro ancora. È prevista anche la realizzazione e l’installazione di una grafica pubblicitaria personalizzata sugli autobus utilizzati per il servizio festivo, al fine di promuovere e rendere riconoscibile questa iniziativa. La spesa preventivata ammonta per l’intero periodo a 18.764 euro e sarà divisa fra le tre Amministrazioni: la quota di Porto Recanati è stata quantificata in 3.147 euro, quella di Loreto in 3.280 euro mentre l’impegno di spesa di Montefano è di 700 euro; il resto è a carico del Comune di Recanati. Il servizio viene garantito dalla ditta Contram Mobilità.