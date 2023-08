"Porto Recanati: Nessuna chiamata del Comune a figlia ferita nel bagno"

C’è rimasta proprio male la famiglia della ragazza 14enne recanatese che l’altro giorno è rimasta vittima di un incidente all’interno dei bagni pubblici di via Bramante di Porto Recanati. Motivo di amarezza sono state le parole del sindaco Andrea Michelini che si è preoccupato, in una nota, di certi commenti e considerazioni ritenuti eccessivi su quanto accaduto, invitando tutti ad attendere le conclusioni degli accertamenti da parte dei carabinieri, ma non ha detto una sola parola di vicinanza alla ragazza ferita a causa della caduta del lavabo che le ha provocato tagli alla mano destra e al polso sinistro. "Non ci è giunta neanche – dice il padre della ragazza – una telefonata dal Comune per sapere come sta e per esprimerle vicinanza e preoccupazione per il grave infortunio". Intanto proseguono le indagini.