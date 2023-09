"Porto Recanati: Nuda in spiaggia, urla contro i passanti"

Completamente nuda si è recata in spiaggia e ha acceso un piccolo fuoco per prepararsi qualcosa da mangiare, mettendosi però ad urlare e creando tanta paura tra i passanti. Così sono dovuti intervenire i carabinieri della caserma di Porto Recanati e il 118, che l’hanno portata al pronto soccorso. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Porto Recanati. Verso le 8 una donna sui quarant’anni, di origini africane, è andata nel tratto di litorale accanto alla foce del fiume Potenza. Una volta lì, si è svestita e ha acceso il fuoco con dei rami per poi tagliare del cibo con un coltello. Ma in tutto ciò ha iniziato pure a gridare frasi senza senso. E allora dei passanti, dopo averla notata, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, oltre all’ambulanza del 118. Alla fine, la donna è stata ricoverata all’ospedale di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso.