Porto Recanati piange "Gigio". Storico dipendente comunale

Porto Recanati piange la scomparsa di Luigi Tapanelli, da oltre trent’anni dipendente del Comune con il ruolo di capo operaio. Aveva 64 anni e il suo cuore ha cessato di battere lunedì sera all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stato ricoverato un mese fa per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Soprannominato affettuosamente "Gigio", era sempre stato in prima linea per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, la pulizia delle spiagge e anche quella del cimitero di Montarice.

A ricordarlo è stato l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, con la quale Tapanelli aveva un profondo legame di amicizia. "Non scordo la sua disponibilità, la sua capacità di affrontare situazioni emergenziali nelle tante calamità vissute da questa nostra città, il suo esserci a qualsiasi ora del giorno e della notte e la sua affidabilità – ha detto Ubaldi -. Sempre rispettoso, ringraziava per ogni parola che gli fosse di conforto e di sostegno. A lui il mio profondo rispetto e riconoscenza, quel rispetto e quella riconoscenza che gli ho sempre dichiarato e dimostrati e per i quali non smetteva mai di ringraziare chiunque gli rivolgesse parole semplicemente umane. Luigi, questa comunità ti ricorderà come un uomo perbene e mancherai".

A salutarlo anche la civica Porto Recanati a Cuore: "Grazie Gigio del lavoro che per anni hai svolto per questa comunità, grazie per la tua disponibilità, per la tua gentilezza, grazie per la tua bontà. Riposa in pace Gigio caro". A unirsi al coro l’amministrazione del sindaco Andrea Michelini che ha espresso "cordoglio per la scomparsa di Luigi Tapanelli, ricordando la sua presenza nella vita della comunità".

Lascia la figlia Simona e l’ex moglie Graciela. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Goretti nel quartiere Grotte a Loreto.