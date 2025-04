Porto Recanati, poesia e fotografia nella pinacoteca Moroni

Appuntamento domenica alle 17.30 nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati con "L’agguato dei giorni", che vedrà il reading di poesie tenuto da Marina Baldoni insieme con l’esposizione fotografica di Giancarla Lorenzini. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Lo Specchio, presieduta da Vanni Semplici.

"Si tratta di un’occasione unica per esplorare il potere evocativo dell’arte visiva e poetica, in un’atmosfera intima e coinvolgente – spiega l’associazione culturale Lo Specchio –. Baldoni è una poetessa e una scrittrice che nei suoi versi esplora tematiche legate alla natura, alle emozioni e alla memoria. La sua poesia si distingue per una profonda sensibilità e un linguaggio evocativo, capace di toccare corde intime e universali. Mentre Lorenzini – aggiunge – è una fotografa che attraverso l’obiettivo cattura l’essenza di momenti e paesaggi, dando vita a immagini che raccontano storie silenziose e profonde. La sua ricerca artistica si concentra sulla luce e sulla capacità delle fotografie di evocare emozioni e ricordi. Ha esposto in diverse mostre collettive e personali, ottenendo riconoscimenti per il suo stile raffinato e poetico".

L’ingresso per lo spettacolo sarà libero fino a esaurimento dei posti.