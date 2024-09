Porto Recanati e Porto Potenza, strade allagate e smottamenti: un’altra notte di passione

Macerata, 21 settembre 2024 – Ore di lavoro per la Protezione civile e i vigili del fuoco a Porto Recanati, che sono intervenuti venerdì notte e ieri mattina per ripulire la Statale 16, chiusa al traffico per via dei continui allagamenti causati dalle forti piogge. Dopo mezzanotte, i pompieri e i volontari del gruppo comunale sono accorsi nel tratto all’altezza del Dublin Pub, perché l’acqua impediva il passaggio delle auto.

Protezione civile e i vigili del fuoco al lavoro dopo il maltempo

Con una pompa idrovora è stata messa in sicurezza la carreggiata. Sempre nei pressi della Statale, gli uomini della Protezione civile hanno pure aiutato i residenti a ripulire abitazioni e scantinati allagati. Le operazioni sono continuate in mattinata e i volontari si sono recati nei garage sotterranei di piazza del Borgo. Un’altra grossa fetta degli interventi svolti dai vigili del fuoco e dalla Protezione civile ha riguardato la pulizia del parcheggio Nazario Sauro, invaso dal fango, e di via della Castelletta, dove si è registrata una frana.

"È stata un’altra lunga nottata piena di emergenze, quella che abbiamo vissuto al centro operativo comunale – ha spiegato il sindaco Andrea Michelini –. Il mio plauso va all’ufficio tecnico e alla dirigente Donatella Paciarotti, che ha ispezionato le varie zone di criticità per poi coordinare gli interventi. Ci siamo adoperati per il ripristino del sottopasso Ascani a Scossicci e di quello pedonale a nord, mentre al Jet Residence sono intervenuti la Protezione civile e i vigili del fuoco». A Porto Potenza, la notte scorsa, sono caduti degli alberi e si sono verificati degli smottamenti. Per questo è stata chiusa la strada davanti al parcheggio del cimitero, fino all’incrocio con Pamperduto. Il sindaco Noemi Tartabini ha ringraziato i volontari della Protezione civile di Potenza Picena: “Abbiamo lavorato ininterrottamente a tutte le ore del giorno. È stato un grande lavoro di squadra".