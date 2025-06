Porto Recanati, riaperta la ciclabile a Scossicci

Sarà riaperta a partire da oggi la pista ciclabile situata nella zona di Scossicci a Porto Recanati, dopo che un tratto di quel percorso era stato chiuso a fine maggio per la necessità di eseguire dei lavori di manutenzione.

A darne notizia ieri è stato il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini (nella foto), in una nota. "A partire da questa mattina, sarà revocata l’ordinanza del 23 maggio relativa alla chiusura temporanea di un tratto della pista ciclabile in località Scossicci – dice il primo cittadino portorecanatese –, disposta per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. I lavori, che poi sono stati avviati il 26 maggio, sono stati eseguiti regolarmente dall’impresa incaricata e si sono conclusi nei tempi previsti, come attestato dal verbale di fine lavori redatto il 9 giugno".

Per questo motivo, aggiunge il sindaco Michelini, "con la riapertura al pubblico del tratto interessato, si andrà a ripristinare la piena accessibilità della pista ciclabile, importante infrastruttura per la mobilità sostenibile e per il turismo locale. L’amministrazione ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante il periodo di chiusura, e conferma il proprio impegno nella cura e nel miglioramento delle opere pubbliche al servizio della comunità".

Da oggi dunque residenti e turisti potranno riprendere a percorre in sella la pista, importante e usatissimo collegamento soprattutto durante la stagione estiva.

g. g.