"Porto Recanati: Scossicci, tra scogliere, farmacia e rifiuti i problemi non si fermano"

Non solo i problemi legati alla raccolta differenziata, ma anche il progetto per la nuova scogliera a Scossicci e la necessità di allungare l’orario di apertura della farmacia comunale in via Cristoforo Colombo. Anche queste tematiche sono state affrontate nell’incontro di giovedì pomeriggio, in municipio, tra l’amministrazione di Porto Recanati (guidata dal sindaco Andrea Michelini) e un gruppo composto da alcuni proprietari di seconde case nel quartiere Scossicci-Del Sole. "Molteplici sono stati i temi toccati e sottoposti all’esame dell’amministrazione da parte di questi residenti che vivono il quartiere quasi esclusivamente nei mesi estivi – spiega il sindaco Michelini in comunicato –. Nell’incontro si è deciso di rivedere gli orari dell’isola ecologica, per favorire il corretto conferimento dei rifiuti anche a chi dovesse lasciare l’abitazione nel pomeriggio della domenica". Ma c’è dell’altro. "Si è poi illustrato il progetto per la costruzione di nuove scogliere tramite fondi stanziati dalla Regione – aggiunge il primo cittadino –. Altro tema quello degli orari ridotti della succursale della farmacia che opera nel periodo estivo a Scossicci. L’amministrazione si è impegnata a esaminare l’operatività oraria, coinvolgendo l’Appr (Azienda Pluriservizi Porto Recanati) che dovrà adoperarsi in tal senso. Piena disponibilità pure per ottimizzare la distribuzione dei sacchetti per la differenziata e a sensibilizzare le agenzie immobiliari che affittano le abitazioni nel quartiere. L’amministrazione si è dunque impegnata a organizzare specifiche campagne informative. Su entrambi i punti sono già stati presi contatti con i vertici del Cosmari. Non per ultimo, sono state proposte dai residenti la revisione degli orari delle navette gratuite che collegano il quartiere alla città e alcuni suggerimenti sul traffico veicolare. Si è trattato di un incontro dai toni anche accesi – conclude Michelini –, ma comunque costruttivo".