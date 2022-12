Porto Recanati Solidale, 60 pacchi regalo alle famiglie bisognose

Una vigilia di Natale all’insegna della beneficenza per i volontari dell’associazione Porto Recanati Solidale, che sono passati a casa delle famiglie indigenti consegnando pacchi alimentari e anche regali ai loro bimbi. Insomma, anche quest’anno, il sodalizio non è voluto venir meno alla consueta iniziativa in aiuto ai più poveri. "Di pacchi alimentari ne abbiamo consegnati una sessantina: 40 erano i nuclei familiari segnalati dall’ufficio comunale dei servizi sociali, mentre tra gli altri venti rientravano pure i profughi ucraini fuggiti dalla guerra – spiega Giampiero Cappetti, presidente di Porto Recanati Solidale –. Con l’aiuto del gruppo comunale di Protezione civile, abbiamo distribuito i pacchi, nei quali abbiamo inserito per l’occasione panettoni e dolci natalizi. Allo stesso tempo, siamo passati anche a donare i giocattoli che abbiamo raccolto con l’iniziativa del ‘regalo sospeso’ – osserva ancora Cappetti –. Tutti pensieri rivolti ai più piccoli di queste famiglie, che sono stati raccolti grazie alla generosità di molti cittadini. Infatti, loro hanno lasciato pagati nei negozi diversi giocattoli, per poi farceli distribuire ai bimbi delle famiglie povere. La consegna è stata fatta dai soci dell’associazione, e uno di noi era vestito appositamente da Babbo Natale. Ne abbiamo donati circa trenta, tra cui puzzle, peluche, palloni, giochi elettronici. Come l’anno scorso, quella del ‘regalo sospeso’ è stata una iniziativa che ha avuto successo. Infine – conclude –, abbiamo fatto una donazione consistente alla Caritas, consegnando svariati prodotti alimentari, in modo che altre famiglie in difficoltà vengano assistite".