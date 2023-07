Porto Recanati Solidale dona pacchi alimentari a 20 famiglie: Solidarietà in Azione

"La solidarietà non va in vacanza". Con questo motto gli angeli dell’associazione Porto Recanati Solidale, insieme ai volontari della Croce Rossa del comitato di Porto Potenza Picena, non sono rimasti con le mani in mano e anzi hanno aiutato una ventina di famiglie indigenti, donando loro pacchi alimentari. L’iniziativa è stata svolta qualche giorno fa, nella sede del sodalizio portorecanatese, situato al parcheggio Nazario Sauro. "Mercoledì pomeriggio, in collaborazione con la Croce Rossa di Porto Potenza Picena e i servizi sociali del Comune, abbiamo preparato e consegnato una ventina di pacchi alimentari ad altrettante famiglie che si trovano in difficoltà economiche – fa sapere ‘Porto Recanati Solidale’ sulla propria pagina Facebook –. Collaborare con chi si preoccupa di aiutare senza fare alcuna distinzione ma solo verificando i reali bisogni ci vedrà sempre disponibili. Noi centelliniamo ogni risorsa per poter dare il nostro contributo e continueremo a farlo fino a quando ne avremo la forza, voi, se potete continuate a seguirci".