Porto Recanati Solidale premia Manuali

di Giorgio Giannaccini

Sempre in prima linea da tanti anni per fare beneficenza, che si tratti di fornire pacchi alimentari alle famiglie indigenti della zona o elargire grosse donazioni di denaro per dare una mano ai profughi turco-siriani. Per questo motivo è stato premiato Giacomo Manuali, osimano d’origine ma ormai portorecanatese d’adozione, molto conosciuto in città e titolare del supermercato ’Sì con Te’ di viale Europa, oltreché storico presidente dell’associazione commercianti "Porto Recanati è+". L’occasione si è presentata giovedì sera, quando a sorpresa Giampiero Cappetti e Giovanni Cimmino, rispettivamente presidente e vice del sodalizio "Porto Recanati Solidale", lo hanno voluto ringraziare conferendogli il premio "Goccia Blu". Infatti, Manuali è da tempo uno dei soci più attivi degli angeli portorecanatesi e non si tira mai indietro quando si tratta di fare del bene agli altri. E questo rigorosamente nel silenzio, mai mettendosi in mostra, perché come lui ama dire "la beneficenza si fa e basta, non la si racconta per vantarsi". Come dar torto a chi, appena scoppiò la pandemia Covid, si mise subito in moto regalando interi pacchi di cibo ai più bisognosi. E ha poi continuato fino a oggi, donando fior di euro per finanziare gli aiuti umanitari di "Porto Recanati Solidale" tra Siria e Turchia. "Giacomo oltre a dare il suo contributo con suggerimenti e idee non ha mai fatto mancare consistenti donazioni che ci hanno permesso di continuare il sostegno ai singoli e alla famiglie in difficoltà", hanno spiegato Cappetti e Cimmino durante la premiazione.