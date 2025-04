Porto Recanati Solidale regala uova e colombe

È stata una Pasqua speciale per i volontari dell’associazione Porto Recanati Solidale che hanno consegnato svariati pacchi alimentari alle famiglie indigenti. Ma non solo, perché si sono recati anche nelle comunità della zona per donare a quei ragazzi uova pasquali e colombe.

"Come ogni anno, con il consueto aiuto di Giacomo Manuali del supermercato Sì con Te di viale Europa e di altri donatori – ha spiegato il sodalizio presieduto da Giampiero Cappetti –, abbiamo cercato di rendere più felice questa giornata a chi, da quando ci siamo costituiti, aiutiamo. Dopo aver consegnato pacchi alimentari in collaborazione con la Croce Rossa di Porto Potenza e i servizi sociali di Porto Recanati, abbiamo distribuito altri pacchi alimentari alle famiglie che seguiamo mensilmente, oltre a questo abbiamo cercato di portare un po’ di gioia donando uova e colombe alla comunità Il Cenacolo, ai bambini della ludoteca comunale La Tenda, ai ragazzi del centro L’albero magico e ai bambini della comunità Pars di Morrovalle".

E ci sono stati dei momenti davvero belli e pieni di commozione. "Abbiamo ricevuto molto di più di quanto donato: gli abbracci, i sorrisi, i ‘grazie’ di bambini e adulti ci ripagano di ogni sforzo che facciamo per tenere in piedi questa attività", sottolinea Porto Recanati Solidale.