Porto Recanati Solidale, un pasto caldo per 500 terremotati

L’associazione Porto Recanati Solidale non si è per nulla fermata e anzi sta continuando a portare aiuti alle famiglie del confine turco-siriano, colpite dal tragico terremoto che ha causato decine e decine di migliaia di vittime. Tant’è che va avanti anche la raccolta fondi, aperta nel febbraio scorso, proprio per dare una mano a tutti loro. E nei giorni scorsi, grazie ai soldi che Porto Recanati Solidale ha fatto recapitare al suo referente nel territorio, ben 500 persone sono state sfamate con un pasto caldo. Così il sodalizio portorecanatese ha poi diffuso sui social network un video, per testimoniare la missione umanitaria in Asia. "Come promesso pubblichiamo quanto stiamo facendo con i fondi raccolti per l’emergenza in Turchia e Siria – ha reso noto Porto Recanati Solidale –. Lunedì abbiamo dato il nostro contributo facendo distribuire un pasto caldo a chi non era riuscito ad accedere agli aiuti arrivati in massa, ma che non riescono a coprire tutte le necessità. Stiamo lavorando per portare altri aiuti anche al di fuori di questa città dove abbiamo famiglie che conosciamo da tempo e rendiconteremo puntualmente quanto fatto con i fondi che ci avete inviato". Al contempo, i volontari portorecanatesi fanno sapere che il loro supporto a favore dei profughi turco-siriani non si fermerà di certo: "Purtroppo, come abbiamo imparato nel tempo, i riflettori si spegneranno, ma noi continueremo ad essere presenti per loro e per quelli che seguiamo da tempo. Porto Recanati Solidale come sempre c’è".