Porto Recanati: Ubaldi contro il nuovo Biciplan: "Rivoluziona la Viabilità"

"Vie che cambiano direzione di marcia e un lungo tratto di corso Matteotti a isola pedonale permanente. Lo dicevamo che l’isola pedonale dalle 19.30 in poi (dapprima solo il sabato, e dopo tutti i giorni feriali) era solo il primo approccio di quello che volevano fare". Torna a lanciare critiche l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, ora capogruppo di "Centrodestra Unito", in merito al biciplan che è stato presentato dall’amministrazione comunale di Porto Recanati. E lei si unisce così al coro dei commercianti del centro, pure loro contro il biciplan. "L’assessore Lorenzo Riccetti, e con lui tutta la maggioranza inchinata, ha presentato nei giorni più caldi di agosto il biciplan, un piano per la circolazione ciclabile per tutto il territorio comunale – dice la Ubaldi –. Prevede poi l’acquisto immediato di tre ciclobus, finanziato dalla Regione per 54mila euro, e si destina anche 50mila euro per la segnaletica ciclabile. Un piano che rivoluziona tutto il centro urbano, con strade che diventano a senso unico per far posto alle piste ciclabili e in un tratto consistente di corso Matteotti (quello che va da via Galilei a via Rossini) che diventa isola pedonale permanente. Piano pronto, illustrato alla cittadinanza con una pubblica assemblea, non presentato al Consiglio comunale, ma sicuramente pronto per l’adozione". In tutto ciò, la Ubaldi lancia ancora un’altra frecciatina: "Il sindaco Andrea Michelini continua a mentire quando afferma che la precedente amministrazione li ha lasciati senza soldi, mentre approva una destinazione di ben 2.200.000 euro di avanzo. I lavori alla fontana dell’hotel Mondial dovevano essere realizzati mesi fa, perché le risorse già c’erano. E proprio lì si sono visti, impegnati nella verniciatura, perfino un paio di assessori: ma la sicurezza consente che dentro un cantiere ci siano e operino persone estranee e non autorizzate?".