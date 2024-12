Porto Recanati, un bosco urbano nascerà a Montarice

La giunta di Porto Recanati ha appena approvato un importante progetto di riqualificazione ambientale nell’area verde in via Santa Maria de Mattias, dove realizzerà un bosco urbano. L’intervento, dal costo di 153.972 euro, è finanziato per 138.575 euro grazie a un contributo regionale, mentre il Comune stanzierà i restanti 15.397 euro. "Il bosco urbano di Montarice ha un duplice obiettivo: migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici – spiega l’amministrazione comunale –. Nell’area, già parzialmente alberata, verranno messi a dimora circa 200 alberi di specie autoctone. Non sono previste opere murarie o costruzioni edilizie, ma solo interventi di piantumazione e staccionate in legno. Grazie al lavoro del Settore VII e al coordinamento dell’architetto Donatella Paciarotti, il Comune ha aggiornato e adeguato gli elaborati tecnici, garantendo una celere attuazione". Per questo, aggiunge l’amministrazione "il bosco urbano rappresenta un esempio virtuoso di pianificazione territoriale e impegno per l’ambiente, con un impatto positivo sulla qualità della vita e il benessere della comunità locale".