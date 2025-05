Porto Recanati, un furgone per trasportare disabili. La donazione ai volontari di Camminiamo Insieme

È in programma per domani alle 18, davanti al palazzo municipale di Porto Recanati, l’inaugurazione di un Fiat Doblò equipaggiato di pedana per il trasporto di anziani in carrozzina e persone con disabilità motorie, acquistato dall’associazione Camminiamo Insieme.

Grazie a questo nuovo mezzo, anche le persone costrette in carrozzina potranno finalmente usufruire del servizio di trasporto che da sempre offre il sodalizio portorecanatese a favore di chi si trova in difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie della zona per visite mediche, esami o terapie.

L’acquisto del furgone attrezzato è stato possibile grazie alle generose donazioni fatte da Banca d’Italia, Eurizon Capital Sgr e Fondazione Grilli-Scalabroni di Porto Recanati, nell’ambito del progetto "Mobilità più facile".

Per il taglio del nastro domani pomeriggio sarà presente il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, insieme con alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. All’iniziativa parteciperà anche una nutrita schiera di volontari che, di fatto, dedicando il loro tempo libero ai bisogni delle persone più fragili, rappresentano da sempre il vero asse portante di tutte le iniziative sociali e di solidarietà promosse a Porto Recanati dall’associazione Camminiamo Insieme.