"Porto sul palco la ricostruzione"

"Del terremoto non si può ridere, ma di una rinascita sì". Sono state le parole di Alexandra Filotei, attrice comica di teatro e regista di cabaret, sopravvissuta al crollo della casa estiva dei genitori a Pescara del Tronto, "seppellita viva" per nove ore sotto le macerie. Di recente ha commosso e divertito tutti con la sua esibizione a Italia’s got talent. E così anche ieri, sul palco del teatro restaurato di Caldarola. "Dopo macerie e lutti – ha spiegato – mai avrei pensato di poter rinascere. Abbiamo una grande forza".