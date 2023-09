"PortoBimbo" anima il centro con giochi e laboratori

Buon successo di pubblico per l’iniziativa "PortoBimbo", e cioè la due giorni dedicata ai più piccoli che ha visto giochi e laboratori in pieno centro, oltre a delle visite guidate e gratuite all’interno della Torre di Sant’Anna. Infatti, diverse famiglie hanno invaso il centro di Porto Potenza, da piazza Douhet a piazza Stazione passando per Traversa Torresi. Molte le proposte e l’intrattenimento che i volontari hanno offerto ai bambini presenti, che andavano da zero a dodici anni. Nella manifestazione, organizzata dall’Associazione Commercianti di Porto Potenza Picena, in collaborazione con la locale Pro Loco e l’amministrazione di Potenza Picena, sono state poi coinvolte ben 25 associazioni del territorio, da quelle ludico-sportive a quelle culturali e di volontariato sociale (come la Protezione civile comunale, la Croce Rossa di Porto Potenza e l’Avis locale). "Un plauso e un ringraziamento per l’ottima riuscita di ‘PortoBimbo’ – ha commentato soddisfatto l’assessore al Commercio, Paolo Scocco –. E’ stata una manifestazione che oltre a proporsi come vetrina per le attività del territorio, assume un’ importante valenza sociale e di aggregazione della nostra comunità".