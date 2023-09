"PortoBimbo: attività per bambini a Porto Potenza nel weekend"

Al via nel weekend "PortoBimbo", e cioè l’iniziativa che animerà il centro di Porto Potenza con tanti giochi e laboratori per i più piccoli. E’ quanto ha organizzato l’Associazione Commercianti di Porto Potenza, insieme all’amministrazione e alla locale Pro Loco di Porto Potenza, per sabato (a partire dalle 17) e domenica. Infatti, saranno due giorni di attività ludico ricreativa, rivolte ai bambini da zero a 12 anni. Tantissime le associazioni sportive e culturali coinvolte nella manifestazione che si svolgerà in pieno centro cittadino, tra piazza Douhet, Traversa Torresi e piazza della Stazione. "Ogni associazione partecipante avrà a disposizione il proprio spazio autogestito – hanno detto i referenti dell’associazione commercianti, Sabrina Illuminati ed Emanuela Principi –, in cui le attività proposte saranno inerenti a quelle che normalmente vengono svolte dal rispettivo sodalizio. Ci saranno, poi, oltre 25 stand di realtà locali dove i bambini, e non solo, potranno sperimentare situazioni di sport ma anche di gioco e di crescita sociale, coonoscendo la Protezione civile comunale che farà una simulazione di terremoto, piuttosto che la Croce Rossa, l’Avis donatori di sangue e mini corsi di primo intervento sanitario". Sarà inoltre possibile visitare la Torre di Sant’Anna e ai più piccoli, gli organizzatori di "PortoBimbo" rilasceranno una carta d’identità logata, in ricordo di queste giornate. "Una prima edizione che speriamo possa avere sviluppo ulteriore e longevità – ha dichiarato l’assessore al Commercio, Paolo Scocco –. E’ una manifestazione che si colloca nel periodo di mezzo tra la fine dell’estate e l’inizio della scuola e vuole essere un momento di aggregazione e convivenza dedicato ai più piccoli, ma con un grande impegno degli adulti, volto a consolidare il nostro senso di comunità".

Giorgio Giannaccini