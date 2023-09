Porzione di terreno ad uso agricolo, bando per l’assegnazione di due anni rinnovabili

Pubblicato dal Comune di Montefano il bando per l’assegnazione in affitto per 2 anni, rinnovabile fino a un massimo di 5, di un appezzamento di terreno uso agricolo di circa 4 ettari. Il canone di affitto annuo a base d’asta è stato fissato in 1.600 euro. Il bando è rivolto agli imprenditori, coltivatori e società agricole, cooperative e imprese operanti nel settore agricolo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 6 ottobre alle 12, utilizzando l’apposita modulistica.