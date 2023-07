Positive all’alcoltest di mattina: denunciate due ragazze

Ubriache già di mattina, due ragazze sono incappate nei controlli dei carabinieri, e così una 24enne di Montecosaro è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica e oltraggio a pubblico ufficiale, e una 26enne di Tolentino per oltraggio a pubblico ufficiale.

Lunedì mattina in via dei Velini, una pattuglia del Nucleo radiomobile ha fermato per un controllo un’auto con a bordo quattro giovani. La conducente aveva tutti i sintomi di una bevuta alcolica, e così è stata sottoposta all’etilometro. Ricevuto il risultato di un tasso alcolico pari a 1,03 grammi per litro, per lei è partita subito la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ma a quel punto, tutti e quattro hanno iniziato a protestare con veemenza e insistenza contro i militari, costretti a chiedere l’intervento dei colleghi a supporto. Arrivati i rinforzi, una ragazza si è rivolta a un graduato della seconda pattuglia e, a voce alta e con atteggiamento aggressivo, ha iniziato a rivolgergli insulti e offese varie. Il capo equipaggio ha provato a farla calmare, ma a sostegno dell’amica è intervenuta la conducente la quale, non paga della denuncia già rimediata, ha iniziato anche lei a offendere il sottufficiale.

I carabinieri hanno dunque ritirato subito la patente della giovane, affidando l’auto a un’altra persona chiamata appositamente in via dei Velini, e le due amiche sono state denunciate.