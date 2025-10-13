Possanzini esulta: "Una vittoria pesante, avevo chiesto alla squadra di avere coraggio"

Nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi nel dopo Maceratese-L’Aquila grande entusiasmo in casa biancorossa per un successo pesantissimo non solo per la classifica ma anche per il morale. Tre punti che rappresentano una grande iniezione di fiducia in vista prima della trasferta di Notaresco di domenica prossima e poi del derby casalingo contro l’Ancona.

Soddisfatto un raggiante Matteo Possanzini che analizza così la seconda vittoria consecutiva casalinga: "È stata una bellissima giornata – le parole dell’allenatore –. C’era un pubblico di altre categorie e quindi siamo contenti di aver regalato questa soddisfazione alla piazza che era da tempo che non viveva questi contesti. È una vittoria ampiamente meritata. Dopo Teramo eravamo consapevoli ancora di più del nostro valore nonostante non fossimo riusciti a raggiungere il pareggio. Le sensazioni e percezioni però nei giocatori restano e questo ci ha aiutato ad affrontare dal primo minuto L’Aquila. Avevo chiesto alla squadra coraggio con la palla e di andare a prenderli a duello, uomo su uomo. Penso che fino al gol loro non c’è stata partita a livello di controllo del gioco. La squadra è stata brava a non fare dipendere il risultato dagli episodi che ci hanno aiutato, perché se Banegas segna il 2 a 0 cambia. Abbiamo vinto la partita con il coraggio e la convinzione di ribellarci al fatto che eravamo più deboli dell’Aquila. Dobbiamo capire il vero valore di questa squadra che ha tanto potenziale. Giudico la prestazione e non il risultato e penso che la Maceratese ha fatto bene, si sia divertita e abbia divertito".

Tecnico biancorosso che inoltre ha dovuto fare i conti non solo con l’assenza già certa di Marchegiani, ma anche con i forfait di De Angelis, out per un colpo preso al ginocchio e di Neglia che ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento: "De Angelis ha preso una botta al ginocchio nella rifinitura. Mentre Neglia ha avuto un risentimento all’adduttore e quindi abbiamo cambiato inserendo Papa. Non mi piace parlare dei singoli, ma voglio citare Ambrogi che è un 2006 che non doveva giocare. Ha fatto una partita di spessore dominando in mezzo al campo sia nelle scelte con la palla sia senza. Cambi decisivi? Il primo tempo prepara il secondo. Cirulli è un giocatore che fai fatica a tenere negli spazi. Sapevamo che se avessimo tenuto la partita in bilico fino al sessantesimo, Cirulli ci avrebbe dato una grande mano".

Nicolò Ottaviani