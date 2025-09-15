Possanzini mastica amaro: meritavamo di più: "La prova c’è stata, poco incisivi sotto porta"

Non è un buon inizio di stagione per la Maceratese, sconfitta anche in casa dell’Ostiamare dopo il ko dell’Helvia Recina con la Vigor Senigallia nella prima di campionato. Ma guarda avanti con fiducia il tecnico biancorosso Matteo Possanzini. "Sono molto amareggiato per questa sconfitta, perché come era avvenuto all’esordio, la prova della squadra c’è stata e l’atteggiamento dei ragazzi è stato positivo, avendo dimostrato anche in questa trasferta laziale che possiamo ritagliarci un ruolo importante in questo campionato. Sono ancora una volta dispiaciuto sia per il risultato ed anche perché in questo inizio di campionato abbiamo certamente raccolto meno di quanto avremmo meritato. Dobbiamo comunque crescere sotto vari aspetti – prosegue Possanzini – ed anche contro l’Ostiamare abbiamo costruito tanto, ma non siamo stati incisivi nel finalizzare a rete la manovra. Siamo tuttavia consapevoli di essere all’inizio e che c’è ancora ampio margine per crescere".

Possanzini ha ribadito tuttavia la fiducia sul valore del gruppo. "La squadra in queste prime due gare ha dato segnali positivi e dobbiamo perciò lavorare per essere più determinati sotto porta – ha concluso –, ma siamo consapevoli di dover seguire la strada del lavoro per crescere". Dall’altra parte il tecnico dei laziali David D’Antoni ha sottolineato che "c’è soddisfazione perché volevamo questa vittoria davanti al nostro pubblico, anche per confermare questo ottimo momento ed in campo però si è visto lo spirito giusto e la voglia di chi non si accontenta, contro una Maceratese di qualità e che comunque ha dei giocatori importanti in tutti i reparti. Volevamo dare già in questo avvio la giusta continuità ed anche perché siamo un gruppo unito, che si allena molto bene. Il fatto di esserci mostrati in campo compatti anche in una gara così difficile – conclude il tecnico della compagine laziale – è stato un bel segnale e vediamo cosa ci riserverà questa stagione, sapendo che vogliamo far bene".