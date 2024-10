Possanzini promuove la Rata: "Vittoria che ci dà fiducia"

"Sono molto contento per la vittoria, perché questi tre punti arrivano dopo una settimana non esaltante dal punto di vista dei risultati e ci dà molta fiducia per i prossimi impegni". Parla così Matteo Possanzini, tecnico della Maceratese dopo la vittoria per 1-2 dei biancorossi contro il Tolentino. Vittoria in rimonta firmata da due calciatori subentrati nella ripresa, Ruani e Cirulli, che hanno lasciato il segno fin da subito. "Sono entrati in campo con la testa giusta – dice il tecnico – con la voglia e la consapevolezza di poter ribaltare la partita e portarla a casa. Sono contento per loro così come di tutta la squadra, perché ha lottato con tutte le sue forze. Abbiamo giocato una partita di livello contro un avversario di valore". Rata che aveva approcciato bene la gara nei primi minuti concludendo un paio di volte verso la porta di Bucosse, ma accusando il colpo del rigore fallito da Vrioni, ha concesso campo al Tolentino e subito la rete del vantaggio cremisi qualche minuto prima dell’intervallo. "Dovevamo gestire meglio quei momenti – afferma Possanzini –, giocando in maniera più decisa e concreta, perché ci siamo abbassati troppo e siamo andati sotto per l’ennesima volta in questa stagione, subendo una rete da calcio piazzato. Su questo aspetto dobbiamo lavorare per evitare altri errori che potrebbero costarci cari". La squadra biancorossa è stata brava però nel secondo tempo a gestire il momento delicato, perché l’espulsione di Ciattaglia poteva mettere spalle al muro i ragazzi di Possanzini, che invece sono stati cinici a sfruttare le occasioni. "Abbiamo continuato a fare la nostra partita – dice il tecnico –, cercando di imporre il nostro gioco, aiutati dai cambi. Dopo il rigore segnato e la parità numerica, abbiamo preso convinzione e chiuso la partita portandoci via tre punti importanti e una prestazione di valore".