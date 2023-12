Post sisma, aggiudicato l’appalto per la scuola ’Falcone e Borsellino’

Importante passo avanti a Montefano per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado ’Falcone e Borsellino’. Ieri, infatti, è stato sottoscritto il contratto per la progettazione e direzione dei lavori tra il Comune di Montefano e la società S.P.M. S.r.l. di Roma che si è aggiudicata l’appalto a seguito della procedura di evidenza pubblica curata dalla Centrale Unica di Committenza di Recanati. L’iter, che ha interessato la scuola media di Montefano, è stato piuttosto tortuoso e complicato. A seguito degli eventi sismici del 2016 il Comune è stato inizialmente assegnatario di un contributo di 1.400.000 euro per l’esecuzione dei necessari interventi sul fabbricato.

È stato necessario avviare un percorso con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione attraverso il quale l’importo complessivo del contributo è arrivato a ben 2.809.700 euro che serviranno per realizzare una nuova scuola, efficiente, funzionale e sicura per l’intera popolazione scolastica.

Questa rappresenta soltanto la prima importante opera montefanese finanziata grazie ai fondi stanziati per la ricostruzione post sisma 2016 ad essere avviata. Il Comune di Montefano ha infatti conseguito anche 3.400.000 euro per la costruzione di una nuova casa di riposo, tre milioni per interventi di miglioramento sismico e mitigazione dei dissesti fondali del cimitero e 460 mila euro per il miglioramento sismico del municipio per il quale è già stata affidata la progettazione. È stato avviato l’iter per l’affidamento della progettazione anche per la casa di riposo e il civico cimitero.

"Nella mia qualità di sindaco, desidero ribadire il costante impegno di questa amministrazione nel reperire fondi per progetti di grande rilevanza pubblica, con particolare attenzione alla sicurezza dei nostri cittadini – commenta il sindaco Barbieri –. Ringrazio il senatore Castelli per l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione il cui impegno è stato determinante per il progresso di tali iniziative. La collaborazione tra l’amministrazione e l’Ufficio Speciale ha rappresentato un passo significativo verso la realizzazione di opere cruciali per la nostra comunità".

Antonio Tubaldi