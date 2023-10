Post sisma, Chiarolla contro il sindaco: "Fermi fino al 2023"

"Nonostante io sia membro della maggioranza che amministra Muccia, non posso non criticare quanto detto dal sindaco". Inizia così l’intervento dell’avvocato Carlo Francesco Chiarolla, consigliere comunale di maggioranza. "A Muccia i cittadini del centro storico hanno potuto presentare progetti di ricostruzione solo a partire da gennaio del 2023 perché fino a tale data il sindaco (Mario Baroni, ndr) ha tenuto tutto fermo a causa di un piano attuativo (perimetrazione) senza né capo né coda, di cui non si è mai pentito – prosegue Chiarolla –; addirittura nella frazione di Massaprofoglio, sempre per espressa volontà del primo cittadino, ancora blocca la ricostruzione. I cittadini hanno potuto coinvolgere i loro tecnici solo dopo oltre sei anni dal terremoto perché questi ultimi giustamente hanno preferito lavorare altrove, dove non c’erano vincoli comunali. In pratica il sindaco vuole ripartire le responsabilità tra cittadini e tecnici senza fare un minimo di mea culpa. Sempre secondo il sindaco, in appena dieci mesi da quando è possibile presentare progetti, l’intera popolazione avrebbe dovuto presentare il proprio progetto. Presunzione evidentemente dalle gambe corte. Ma non diteglielo…vi risponderà che anche i progetti dei cittadini che erano fuori dal piano attuativo sono stati scarsi. Insomma di tutta l’erba un fascio. Il primo cittadino sembra poi inconsapevole dell’ età media dei propri amministrati e delle morti avvenute nel frattempo. Sembra altresì voler mettere le mani avanti quando dice che i cittadini preferiscono le Sae alle case. Ma chi gestisce l’assegnazione delle Sae e con quale criteri ne consente la fruibilità? Come si giustifica la permanenza nelle Sae di chi ha venduto nel frattempo la propria abitazione con annesso contributo e continua a occupare l’unità abitativa di emergenza? La verità è che il tessuto sociale è stato gravemente compromesso da una burocrazia sia diretta che indiretta, dove il Comune ha le sue responsabilità, tutti gli amministratori, me compreso, che per anni hanno tollerato questa politica del non fare. La mancanza di confine tra politica e tecnica nei Comuni sotto i 5000 (abitanti) purtroppo ancora consentita dal Testo unico enti locali permette che gli amministratori facciano anche i dirigenti e viceversa. Controllati e controllori insieme. Così non può andar bene".